'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip 500 bin TL dolandıran 6 kişi yakalandı
Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Necati K.’yi, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek yaklaşık 500 bin TL dolandıran 6 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Y. (25) ve beraberindeki 5 kişi, iddiaya göre telefonla aradıkları Necati K.'ye kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek, listeden çıkarılması karşılığında yüklü miktarda para istedi.
Paniğe kapılan Necati K., evinde bulunan birikimi ve emekli ikramiyesi olan 130 bin lira, 22 bin dolar ve 3 bin 600 İsviçe frangını Ali Y.'ye teslim etti. Ali Y. ve beraberindeki 5 kişi parayı alıp ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayan Necati K., polisi arayıp şikayette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Necati K.'nın ifadesine başvurup evinin civarındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerasından görüntü izledi.
Ekipler, şüphelilerin Ali Y. ile Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Mehmet A.Y. (23), Nurettin S.C. (18) ve Levent A. (18) olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktıkları saptandı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Adana il sınırında durdurup şüphelileri gözaltına aldı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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