2021 yılında gerçekleşen kadın cinayetleri ve kadın hak ihlalleri

31 Aralık 2021 Cuma, 11:55

2021 yılında yüzlerce kadın öldürüldü ve şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre en az 392 kadın yaşamını yitirdi. Kadınlar, en çok hayatlarına dair karar almak için mücadele ederken, güvende olmaları gereken alanlarda şiddete maruz bırakıldı ve öldürüldü.

Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Mart ayından itibaren şiddet ve cinayet oranlarında hiçbir azalma olmadı, aksine kadın haklarına yönelik ihmallerin artmasına neden oldu.

Kadınlar, en çok yakın çevrelerindeki erkekler tarafından öldürüldü. ve Türkiye, kadınların can güvenliğini tehdit eden bir ülke haline geldi. Cumhuriyet olarak, yaşanan kadın hak ihlallerini ve Türkiye’nin gündemine oturan olayları derledik.

8 MART 2021-8 MART EYLEMİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden önce çok sayıda kadın örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması" etkinliğinin sonunda dokuz kişi polis tarafından gözaltına alındı.

12 MART-BENSU NARLI CİNAYETİ

Bensu Narlı, 12 Mart saat 19.30'da Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evinde göğsünden vurularak öldürüldü. Serhat Kantaş isimli şahıs, Bensu Narlı'ya beraberinde getirdiği av tüfeği ile ateş açtı ve sonrasında kayıplara karıştı. Serhat Kantaş müebbet, arkadaşı Emircan Duman ise cinayete yardım etmek suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

20 MART 2021-İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı aldı.

6 NİSAN 2021-KOLTUK KRİZİ

6 Nisan tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB liderlerini Ankara’da bir araya getiren görüşmede Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e sandalye verilmiş ancak Von der Leyen ayakta kalmıştı.

28 TEMMUZ- AZRA GÜLENDAM KAYBOLDU

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu 28 Temmuz'da kayboldu ve 5 gün sonra Antalya Kepez'de bir ormanlık alanda ölü bulundu.

Emlakçı Mustafa Murat Ayhan, Haytaoğlu'nu cinsel saldırı sonrası öldürdüğünü itiraf etti. Azra'nın halası Medine Haytaoğlu ise, "Azra öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz edilen kadınların sesi olabilmek için gazeteci olmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

30 EYLÜL- ALEYNA AĞGÜL ÖLÜ BULUNDU

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölmeden önce bıraktığı notta Gökhan A. isimli şahsı işaret etti ve 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bıraktı. Gökhan A. ise adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 EKİM-ŞEBNEM ŞİRİN CİNAYETİ

27 Ekim tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından erkek arkadaşı olduğu söylenen Furkan Zıbıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirin'i bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, DHA'ya göre savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söyledi.

9 KASIM-BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

9 Kasım'da Barbaros Mahallesi'nde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ B'nin (27) kılıçlı saldırısına uğradı. Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19 KASIM 2021-MÜSLÜME ÖLÜ BULUNDU

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailesinin çadırının önünde bisikletiyle oynarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın 10 gün sonra ölü bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu.

24 KASIM 2021-METRO SALDIRISI

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir şahıs elinde bıçakla bir kadını tehdit etti ve şahsın bıçakla nasıl metroya girebilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 KASIM 2021-KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ EYLEMİ

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde bir araya geldi. Polis, İstanbul'da gösterilerde polis, kadınlara biber gazlı müdahalede bulundu.

2022 yılının kadınların, sırf kadın oldukları için öldürülmediği ve hak ihlaline maruz bırakılmadığı bir yıl olması için kadın hakları mücadelesi devam edecek. 2022 yılının, kadınların, sırf kadın oldukları için şiddete, cinsel istismara, cinsel saldırıya maruz bırakılmadıkları ve öldürülmedikleri bir yıl olması dileği ile.