İstanbul Barosu 'yargı darbesi'ne karşı harekete geçiyor
İstanbul Barosu, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.
İstanbul Barosu, hukukçular tarafından “yargı darbesi” olarak nitelenen uygulama nedeniyle Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz !
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bugün aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6) hükümlerine aykırı olup, yargı darbesi niteliğindedir.
Mevcut hukuk sistemini yargı darbesiyle değiştirme çabası niteliğinde olan ve Anayasa mahkemesi kararını yok sayan bu karar, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hüküm altına alan 11. maddesine de aykırıdır.
İstanbul Barosu olarak, açık bir şekilde suç işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında daha önce HSK’ ye suç duyurusunda bulunduğumuz gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında da gerekli ceza soruşturmasının başlatılması için Yargıtay Başkanlar Kurulu'na suç duyurusunda bulunulacaktır.
Yargının bizzat kendisinin Anayasanın emredici kurallarını tanımadığı, yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemeyeceği gibi hiç bir vatandaşımızın da kendisini güven içinde hissetmeyeceği şüphesizdir. İstanbul Barosu başta yargı makamları olmak üzere hukuk devletinin gereklerine uygun davranılması konusunda her türlü girişimde bulunacaktır.
Bu kapsamda İstanbul Barosu olarak meslektaşlarımızı Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusuna katılmak için 14.11.2023 saat 11:00’e kadar Baronet üzerinden imza vermeye (yarın aktif olacaktır); Hukuka saygı ve yapılacak suç duyurusunun basın açıklaması için 14.11.2023 Salı günü saat 12:00’de Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyoruz."
Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz !— İstanbul Barosu (@istbarosu) November 8, 2023
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bugün aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6)… pic.twitter.com/JGc2fa5XL3
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