NATO zirvesi öncesi yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi öncesi, "yeni nesil" olarak tabir edilen suç örgütlerine de operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında; sözkonusu örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 78'i gözaltına alındı. Operasyon ayrıca çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.