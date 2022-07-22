İstanbul ilçelerinde IŞİD operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içerisinde çatışma bölgesinde faaliyet gösteren, Türkiye’de de eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi. 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin kaldıkları Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla’da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. İstanbul genelindeki örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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