İstanbul ile Guangzhou arasında mutabakat metni imzalandı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:39

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul ile Çin’in en büyük kentlerinden Guangzhou’nun Metro Group Şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreni, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Guandong Eyaleti Daimi Komitesi üyesi Guo Yonghang’ın tanıklığında yapıldı.

İmamoğlu ve Yonghang, imzaların atılmasından önce birer konuşma yaptı. Çin’in en kalabalık eyaletlerinden Guandong’un başkenti Guangzhou’ya daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemin de bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul gibi tarihi bir liman kenti ve bölgesel ve uluslararası ticaretin önemli merkezi olduğunu biliyorum. Küresel ölçekte çok başarılı gelişimini de keyifle takip ediyorum şehrinizin. Özellikle kentsel inovasyon ödülleri girişiminizi gerçekten keyifle izliyorum” dedi.

"İMZALARI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Kentler arası deneyim paylaşımını önemsediğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu manada Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve Metropolis’le iş birliği içerisinde yürüttüğünüz bu platformun değeri farklı. 2023 üç yılında da 6’ncı ödüllerine iki projemizle belediyemiz katıldı. 7’nci ödüllerinde yine yenilikçi projelerimizle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Inovatif şehrinizle her zaman en güçlü teması önemsiyorum. Bu manada bugün atılacak imzaları da çok değerli buluyorum. Bu arada sıcak bir konuda da deneyimlerinizin bizim için çok değerli olduğunu ifade etmek isterim. 2027 yılında, 4. Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacak İstanbul. 2036 Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapmak için girişimlerimiz sürüyor. Özellikle Guandong eyaletinin, bu kasım ayında Hong Kong ile birlikte 15. Çin Ulusal Oyunları’na ev sahipliği yapacağını arkadaşlarım benimle paylaştı. Bu alanda da deneyimlerinizi izlemek, bu konuda faydalanmak ve iş birliği içerisinde olmayı da önemsiyorum” diye konuştu.

"DESTEĞİN ARTMASINI DİLERİM"

Bu yıl içinde bazı Çin şehirlerine ziyaretler planladığını aktaran İmamoğlu, “Bu arada benim de çok desteklediğim Megaşehirler Zirvesi’nin 2026 yılında Guangzhou’da düzenlenecek olmasına da değinmek isterim. İlk Megaşehirler Zirvesi’ni Metropolis iş birliğiyle 2023 yılında İstanbul'da düzenledik. Böyle bir platform başlatmış olduk” ifadelerini kullandı. Mega şehirlerin kendi ölçeklerindeki deneyimlerini birbiriyle paylaşmalarının kolaylaştırıcı yönlerinin bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu zirveleri takip ediyorum ve özellikle Metropolis Megaşehirler Özel Temsilcisi kimliğimle de başarılı olmasını çok istiyorum. Şehriniz dünya ölçeğinde çok değerli. Verdiğiniz destek de çok özel bir destek. Artarak devam etmesini dilerim. 2025 yılında Seul’de bu yıl olacak olan zirvenin, 2026’da Guangzhou’da olması için bizim de hem takibimizle hem olabilecek şekliyle katılımımızla yanınızda olacağımızı şimdiden söyleyeyim. Dünyanın en uzun raylı sistem ağlarından birine sahip Guangzhou’nun şehrimizle, metro konusunda bir mutabakat zaptı imzalaması ve karşılıklı güçlü iş birliğine bir başlangıç yapması bizim için çok değerli. Bu noktada atılacak bu imzalarla, her iki şehrin de özellikle raylı sistemler konusunda geleceğe dönük atacağı, gideceği yolculuğa katkısı büyük olacaktır. Bu konuda özellikle emeği geçen hem belediyemizdeki yönetici arkadaşlarımıza hem de Guangzhou tarafındaki değerli arkadaşlara çok teşekkür ederim.”

YONGHANG: PANDEMİ DÖNEMİNDE BİZE DESTEK VERMİŞTİNİZ

Guandong Eyaleti Daimi Komitesi üyesi Yonghang da konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Biz, eski dost sayılıyoruz ilk defa görüşmemize rağmen. Ama kardeşliğimiz 10 küsur senedir sürmektedir. Çin’de bir atasözümüz var; görüşmesek de önemli değil ama habersiz bırakmayalım birbirimizi. Bizim eski dostluğumuz da bu şekilde sürmektedir. 2020 yılında, o zaman ben hala belediye başkanı idim, o zaman sizden gelen mektubu hiç unutmuyorum. Pandemi döneminde bize destek vermiştiniz. Çok teşekkürler. Gerçekten eski dostuz bence. Derin bir bağ kurduk. Aslında iki şehrimizin de çok benzer yönleri var. İki şehrimiz de çok eski tarihi taşıyor. İstanbul’un 2 bin 700 senelik bir tarihi var; Guangzhou’nun ise 2 bin 200 senelik bir tarihimiz var. Aynı zamanda iki şehir de tarih boyunca hep ulaşım merkezi oldu. Küresel anlamda, özellikle Avrupa ve Asya için çok önemli iki şehirdir. Ve nüfusu, şehir ölçümü de benzerdir aslında. Nüfusa baktığımız zaman, iki şehir de mega şehir oluyor.”

"YÖNETİM SİSTEMİNİZ ÇOK FARKLI"

Mega şehirlerinin yönetimi gerçekten çok kolay bir şey değil. Ve küresel anlamda insanlara katkıda bulunmak için de çok sorumluluk taşıyoruz aslında omuzlarımızda. Bu yüzden bu fırsatı da çok iyi değerlendirmek istiyorum. Sizinle fikir değiş, tokuş ve deneyimde paylaşım yapmak istiyoruz. İstanbul'a geldikten sonra, sizin yönetiminiz altında böyle güvenli, düzenli bir şehri görmek, benim için çok mutluluk verici bir şey ve gerçekten hayran kalıyorum. Yönetim sisteminiz çok farklı. Yöneticiliğimde bana yardım edenler var. Tabii ki benim yönetimine katkı sağladığım nüfus sizden biraz fazla. Yani 3 milyon kişiden fazla yönetiyorum sizden. Ama gerçekten çok yorucu bir şey. Bu yüzden de ben de sizden bu yönetim tarzınızı, deneyiminizi öğrenmek istiyorum. Başkonsolosumuzun anlatımdan ben İstanbul'u daha iyi anlamaya başladım ve gerçekten hayran kalmaya başladım. Ben, eskiden coğrafya ve tarih çalışan bir öğrenciydim. Ve uzun zamandır benim şöyle bir şey tutkum vardı. İstanbul'u görmek istiyordum. Onu gerçekten hissetmek istiyordum. Dünkü geziden sonra, gerçekten şok içindeyim. Benim çocukluğum dün tamamlandı yani. İstanbul, Avrupa ve Asya'ya birleştirilen dünyada tek şehirdir. Ve ‘dünyanın merkezi’ diye söyleyebiliriz bunun için. Gerçekten insan medeniyeti için ve kıtalar arasındaki iş birliği için çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, Guangzhou ve İstanbul arasında fikir alışverişinde bulunmamız ve derin bir iş birliği yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

İMZALAR SOY VE ZHİCHENG'DEN

İmamoğlu ve Yonghang’ın konuşmalarının ardından mutabakat metni imza törenine geçildi. İBB adına Ulaşım Grup Başkanı Özgür Soy ve Guangzhou Metro Group Şirketi Başkanı Lıu Zhicheng, İmamoğlu ile Yonghang’ın tanıklığında mutabakat metnini imzaladı.