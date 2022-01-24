İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Söz konusu soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Bylock’taki konuşma içerikleri çözümlenen, ayrıca FETÖ içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri anlaşılan aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtilirken, operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda örgüt üyelerine ait dijital materyallere el konuldu. Bu aramalar sırasında şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Video Haberler
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
En Çok Okunan Haberler
- ABD ve İngiltere 'ülkeyi terk edin' dedi
- Devlet öğrenciden vazgeçti
- Ceza talebinin gerekçesi ortaya çıktı
- 'Şakalaşırken öldü' iddiası: Tutuklandılar
- Kripto varlık sağlayıcısı BtcTurk'e ilişkin yeni gelişme
- Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
- Galatasaraylı futbolcu hakkında şok iddia
- Trabzonsporlu efsane futbolcu geri dönüyor
- Diyanet bu satırlarına ne diyecek?
- İki doz BioNTech'ten sonra TURKOVAC