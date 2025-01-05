İstanbul Milletvekili Enginyurt: "Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem CHP'de yaparım"

Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:47

Güncelleme: 05.01.2025 - 12:47

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan kendilerine teklif geldiğini ancak bu davete katılma durumlarının olmadığını ifade etti.

Enginyurt, "CHP'den seçilip AKP'ye gitmeyi hiçbir zaman doğru ve ahlaki bulmadım. CHP tabanından oy alıp, onların hakkını alıp da oradan gidip muhalefet edip AKP veya Cumhur İttifakı safında yer almak bana göre ne ahlaki ne siyasi, ne de etik açıdan da doğru değil. Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş, bize onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım" ifadesini kullandı.