İstanbul seçimlerinde 'DEM Parti' senaryoları: Murat Kurum'un tek bir şansı var...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:29

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:37

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için zaman daralırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tüm adaylar belirlenmedi.

Son olarak Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Parti de İstanbul'da aday çıkaracağını duyurdu. Anket firmalarına göre ise çoğunlukla mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor.

Kamuoyu araştırmacısı Ulaş Tol, Core Araştırma’nın DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) tutumuna göre dört alternatifli İstanbul Büyükşehir seçimi anketini paylaştı.

KURUM'UN TEK ŞANSI VAR

Ankete göre İmamoğlu, DEM Parti’nin aday göstermesi durumunda da Kurum’un önünde.

DEM Parti ile YRP’nin tutumuna göre dört alternatifli ankette, DEM Parti’nin düşük profil bir aday gösterdiği ya da YRP’nin aday çıkarttığı seçeneklerin hepsinde İmamoğlu önde. Yalnızca DEM’in Başak Demirtaş’ı aday gösterdiği ve YRP’nin aday çıkartmadığı seçenekte Kurum, İmamoğlu’nu yüzde 42.8’de yakalıyor.

Anket sonucuna göre, DEM Parti düşük profil bir aday gösterir ve YRP aday çıkarmazsa İmamoğlu yüzde 45.9, Kurum yüzde 42.8 oy alıyor.

DEM Parti düşük profil bir aday gösterir ve YRP aday çıkarırsa ise İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 45,4’e, Kurum’un oy oranı yüzde 39.3’e geriliyor.

DEM Parti’nin adayı düşük profil bir aday değil Başak Demirtaş olursa ve YRP de aday çıkartırsa İmamoğlu yüzde 42.3’e, Kurum da yüzde 39.3’e ulaşıyor. Ancak Başak Demirtaş aday olur ve YRP aday çıkarmazsa; Kurum, İmamoğlu’nu 42.8 oy oranında yakalıyor.

Ayrıca ankette İBB Başkanlığı seçiminin de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi iki turlu yapılması durumunda çıkabilecek sonuç da ölçüldü. Eğer İBB seçimi iki turlu olsaydı, ikinci turda İmamoğlu yüzde 54, Kurum ise yüzde 46’ya ulaşıyordu.

Ulaş Tol, çalışmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Seçim 2 turlu olsa İmamoğlu ikinci turda yüzde 54-yüzde 46 alırdı. Buradan eksilterek analiz edersek:

- Başak Demirtaş yüzde 7, YRP yüzde 4 civarında oy alırlar.

- DEM aday çıkarırsa İmamoğlu’nun yüzde 54'den eksilecek milliyetçi seçmen firesi daha az olur (yüzde 4'te kalır).

-DEM aday çıkarmasa da 3 puanlık kadar seçmeni İmamoğlu’na vermez.

- YRP aday çıkarmasa da 1 puanlık seçmeni Kurum’a vermez.

- Her durumda iki tarafta da en az yüzde 1’er protesto oyu olur."