İstanbul Sözleşmesi eğitimi vermiş... Gabonlu Dina soruşturmasında 'Şüpheli avukatı Çolak, delilleri kararttı' iddiası

Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:54

Güncelleme: 17.04.2023 - 18:04

Karabük'te cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Dina’nın şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanan D.A’nın avukatı Yusuf Çolak’ın “2014 yılı itibariyle komiser yardımcısı olarak görev aldığı ve bu süre emniyet biriminde İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eğitimler verdiği” ortaya çıktı.

Yusuf Çolak, 2018 yılında çıkartılan 701 NO’lu KHK ile ihraç edildi. Gabonlu Dina’nın avukatı Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker de söz konusu soruşturmaya dair Yusuf Çolak’la ilgili önemli iddialarda bulundu.

Şeker, D.A.’nın avukatı Yusuf Çolak’ın FETÖ’den ihraç edildiğini ve Gabonlu Dina’nın soruşturmasında ise delilleri değiştirdiğini öne sürdü.

'DELİLLERLE OYNADI' İDDIASI

Avukat Şeker iddialara ilişkin şu bilgileri verdi:

“D.A.’nın avukatı Yusuf Çolak, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde polis merkezinde komiser yardımcılığı görevi icra ederken FETÖ'den ihraç edilmiş bir kimse. Bu FETÖ'den ihraç edilmiş kişi aynı şekilde yine FETÖ taktiklerini kullanarak basın mensuplarından kendi belirlediklerini olay yerine çağırıp olay yerinde yırtık pırtık eşyalar var diye kıza ait olmayan eşyaları, delilleri karartma şüphesiyle birlikte uygulama yapmaya çalışmış.

Dina’nın intihar ettiği algısını yaratmak için böyle bir hamlede bulunmuş. Bunu sadece olayın gerçekleştiği yer olan nehir kenarında da yapmamış. Kızın kaçtığı eve de giderek bodrum katına bir şarj aleti bulundu diye deliller üzerinde oynama yapmaya çalışmış. Bunların hepsinin sebebi müvekkiline haksız bir şekilde çıkar elde ederek müvekkilimize intihar şüphesi vererek soruşturmayı tehlikeye atmaya çalışıyor.”