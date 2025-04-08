İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi: Levent Dölek serbest bırakılsın

Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:10

Güncelleme: 08.04.2025 - 22:10

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, Eğitim Sen’in öğrencilerle dayanışma için bir günlük iş bırakma kararı sonrası evi basılarak gözaltına alınan ve tutuklanan Eğitim Sen İstanbul Üniversitesi temsilcisi Dr. Levent Dölek'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğrenim Temel Haktır, Engellenemez!

Tutuklu öğrencilerimiz hemen serbest bırakılmalıdır.

İktisat Fakültesi öğretim üyemiz, Eğitim-sen İstanbul Üniversitesi temsilcisi Dr. Levent Dölek Hocamız hemen serbest bırakılmalıdır.

Anayasanın 34. Maddesi, önceden izin almaksızın gösteri ve yürüyüş hakkını tanımlar. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin ve öğretim üyemizin gözaltına alınması, tutuklanması bir anayasa ihlalidir.

Anayasa 42. Maddesi , “kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…” der. Anayasa’nın 15. Maddesinde temel hak ve özgürlüklerin hangi durumlarda kısıtlanabileceği sıralanmıştır.

“Savaş”, “seferberlik” veya “olağanüstü durum” koşullarıyla ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler gözetilerek temel hak ve özgürlükler engellenebilir. Savaşta değiliz. Seferberlik yok! Hukuk araçsallaştırılarak, “ceza ve öç” politikası uygulanmaktadır.

Anayasa 17 “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz” der. Uygulamalar eziyete ve işkenceye dönüşmüştür! 300’ün üzerinde öğrenci tutuklu. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmek Türkiye’nin de altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelere, metinlere ve mevcut Anayasa’ya, yasalara aykırıdır.

Eğitim ve öğretim temel bir insan hakkıdır. Devletin bu hakkın kullanımını güvenceye alması kamusal bir zorunluluktur.

Birçok üniversitede sınav süreçleri başladı, başlayacak. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, üyelerinin gözaltına alınması, tutuklanması yargısız bir cezalandırmadır. İstanbul Üniversitesi, bu sürecin tam ortasında yer almaktadır.

Birçok öğrencimiz, gözaltına alınmış, tutuklanmıştır. Üniversite yönetimini, öğretim elemanlarını, üyelerini öğrencilerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. İktisat Fakültesi öğretim üyemiz, Eğitim-sen işyeri temsilcimiz Dr. Levent Dölek haksız, hukuksuz tutuklanma kararıyla tutsak bırakılmıştır.

Sınavlar arifesinde Hocamızın derhal serbest bırakılarak, hak ettiği yerde, kürsüde, öğrencileriyle buluşmasını talep ediyoruz. Üniversiteler özgür aklın ve bilimin değerlerini yarına taşır.

Yarın, bu değerler için cesaretle ayağa kalkabilenlerin varlığıyla şekillenir. Tüm üniversite ve bilim topluluğunu tutuklu öğrencilerine ve öğretim üyelerine sahip çıkmak için ayağa kalkmaya ve ses vermeye çağırıyoruz.”