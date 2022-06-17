İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik: 'Onur Pikniği', linç tehdidi nedeniyle iptal edildi
İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu'nun Beyazıt'ta yapmayı planladığı, üniversite etrafında toplanan dinci grupların tehditleri nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Onur Haftası vesilesiyle Beyazıt Yerleşkesi'nde düzenlemek istediği "Onur Pikniği", AKP ve MHP'nin üniversite teşkilatları tarafından sosyal medyada hedef gösterildi.
Hedef gösterme üzerine İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, pikniği İletişim Fakültesi'nde yapacaklarını açıkladı. Ancak öğrencilere yönelik tehditler bugün devam etti.
Fakülte etrafında toplanan ve aralarında cübbeli, sarıklı kişilerin de bulunduğu gruplar, tekbirler eşliğinde sloganlar atarak etkinliğe izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Bunun üzerine etkinliğin iptal edilmesine karar verildi. Topluluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Etkinliğimiz şeriatçı çetelerin linç tehditleri sebebiyle iptal edildi. Beyazıt çevresindeyseniz kalabalık gruplar halkinde gezmemenizi ve güvenli bir şekilde Beyazıt'tan ayrılmanızı tavsiye ediyoruz" denildi.
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