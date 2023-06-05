İstanbul Valiliği onayı verdi: 237 okul TÜGVA’ya tahsis edildi!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:23

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:28

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TÜGVA, 23 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile Megakent’in farklı ilçelerindeki toplam 237 okul ile bu okulların spor salonlarının 16 Haziran ile 28 Temmuz arasında kendilerine tahsis edilmesini istedi. İstanbul Valiliği'nin ise tahsis talebine onay verdiği ileri sürüldü.

"CÜZ, KURAN EĞİTİMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

TÜGVA’nın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği yazıda, “Bu sene altıncısını gerçekleştireceğimiz TÜGVA İstanbul Ortaokul Yaz Okulu projemiz kapsamında imzalanan iş birliği protokolü 25 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İş birliği protokolü çerçevesinde tüm ilçelerimizde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, teknolojik mesleki alanlar başta olmak üzere birçok proje eğitim programı, seminer, konferans, etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamdan Cüz\Kuran’ı Kerim eğitimleri başta olmak üzere… listede yer alan okulların ve spor salonlarının 19 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 09.00 ile 17.00 arasında tarafımıza tahsis edilmesini talep etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

Habere göre tahsis edilmesi istenen İstanbul genelindeki toplam 237 okul yer aldı. TÜGVA’nın en fazla okul talep ettiği ilçeler ise sırasıyla, 42 okulla Bağcılar, 25 okulla Esenler ve 12 okulla Küçükçekmece oldu. Ayrıca, TÜGVA’ya tahsis edilen okullarda konferans salonlarının, sınıfların, atölye ve laboratuvarların hazır halde bulundurulması istedi. Okulların öğretmen, öğrenci ve velileri TÜGVA’nın düzenlediği çalışmalara katılmasını teşvik edeceği de belirtildi.