Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları

28 Nisan 2023 Cuma

“Bahse konu belgeleri ben paylaşmış olsam, daha çok ses getirecek olan bu belgeleri muhafaza etmezdim. Madem böyle tehlikeli bir iş yapıyorum, bu verileri güvenilir bir yerde saklamam gerekmez miydi?”

Önceki Arka Bahçe’de okudunuz. TÜGVA’nın eski yöneticilerinden Ramazan Aydoğdu, gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sızdırmaktan yargılanıyordu. Aydoğdu ise kamuoyuna yansıyan belgeleri kendisinin paylaşmadığını savunuyordu.

Bunu da “Ben bilgi ve belge paylaşsaydım, asıl bunları paylaşırdım” diyerek örneklendiriyordu.

Peki, ne mi onlar?

Aydoğdu’nun İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu savunmadan bölümler aktarmaya devam ediyorum...

Tarih: 11 Ekim 2017.

Eski TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Adana teşkilatından gelen bir ihbarı Ramazan Aydoğdu ile paylaşıyor.

İlgili yazışmanın ekran görüntüsünü mahkemeye sunan Aydoğdu anlatıyor:

“Söz konusu ihbarda, TÜGVA’da görevli Adana teşkilat koordinatörünün, Adana Devlet Hastanesi’ne işe sokacağını vaat ederek milletten para aldığı, o dönem bakan olan Ömer Çelik’in adını kullanarak üniversiteden ihale aldığı ve benzer konular olduğu görülmektedir.”

Daha da çarpıcı olan ise şu:

Bu ihbarı yapan kişi eski TÜGVA Adana İl Temsilcisi Gürkan Özkaynak. Peki, Özkaynak o ihbarı TÜGVA yönetimine bildirirken hangi görevde?

Cumhuriyet savcısı!

Evet, bir savcı suçun üzerine gitmektense suçla bağlantılı yeri bilgilendiriyor.

Dahası...

İhbarda bahsedilen suçu işlediği öne sürülen TÜGVA’nın Adana’daki yöneticisi kim ve şu an nerede?

Yazayım: Ahmet Abdullah Sezen. Kendisi şu an Aile Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi başkan vekili olarak görev yapıyor!

TACİZDEN HIRSIZLIĞA KADAR İHBARLAR

Yine 2017...

Türkiye’nin dört bir yanındaki TÜGVA teşkilatlarından suç ihbarları geliyor. Başkan Eminoğlu da bu bilgileri, TÜGVA’nın disiplin soruşturmalarından görevli Aydoğdu’ya aktarıyor.

Bugün TÜGVA yönetimiyle karşı karşıya gelen Ramazan Aydoğdu’nun savunmasından okuyalım:

“Yukarıdaki görseller de daha önce bahsetmiş olduğum gibi TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından tarafıma gönderilen; Diyarbakır, Denizli, Muğla, Hatay, Eskişehir, Yalova, Ağrı, Urfa illerinden gelen ihbarlardır. Söz konusu şikâyetlerde yargıya müdahaleden FETÖ üyesi olmaya, zimmete, tacize, gasptan hırsızlığa kadar, devlete karşı işlenen suçlar da olmak üzere birçok suçun varlığı görülmektedir.”

Dönemin TÜGVA yöneticilerinden Murat Aydın’a dair bir iddia da Ramazan Aydoğdu tarafından Genel Başkan Enes Eminoğlu’na gönderiliyor:

“TÜGVA genel başkan yardımcısı olan Murat Aydın’ın bazı cinsel içerikli paylaşımları beğendiği, izlediği ve paylaştığına dair bazı belge ve iddialar şahsıma gelmiş ve hemen ardından Enes Eminoğlu ile paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin Enes Eminoğlu’nın tepkisi ise önemlidir. Eminoğlu ‘Evet bir kişi herkese aynı servisi yapıyor’ diye ilettiğim bilgiyi kabul ettiği gibi, bu bilgi ve belgelerin birçok kişiye servis edildiğini ifade etmektedir.”

Bakınız...

Bu ifşaları yapan Ramazan Aydoğdu, 2015-2018 yılları arasında TÜGVA’da çok kritik koltuklarda oturdu. TÜGVA’da teşkilat koordinatör yardımcısı ve bölge sorumlusu olarak görev yaptı.

İşin çarpıcı yanı, Aydoğdu’nun telefonlarını inceleyen polisler de bilirkişiler de bu yazışmaları raporlarına yansıtmadı. Öyle ya, kamu yararına olsa da TÜGVA’ya zarar vermemek gerekirdi!

Ama işte karartılan bu deliller, bizzat Aydoğdu’nun kendisi tarafından resmiyete döküldü.

Biliyorum ki bu öğrendiklerimiz koca bir bataklıkta sadece çamur damlası. Ertesi bir gün...