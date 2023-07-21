İstanbul Valiliği 'sokak hayvanlarını toplayın’ talimatı vermişti: Sonu katliam olur

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

İstanbul Valiliği, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, “sokak hayvanları”nın rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, kısırlaştırılarak tedavi edilmesi ve sağlığına kavuştuğunda yeniden alındığı yere bırakılması talimatını verdi.

(Barış Kârlı)



‘BAKIMEVLERİ YETERSİZ’

Hayvanlara Adalet Derneği’nden avukat Barış Kârlı belediyelerin söz konusu kararı uygulamaları için yeteri kadar altyapılarının ve bakımevlerinin olmadığını belirti. Kârlı, “Sözde kanunu uyguluyoruz gibi görünüp hayvanları aldıktan sonra bakımevlerinde hayvanları öldürme, aldıkları yere geri bırakmama gibi fiilen kanuna aykırı uygulamalar yapmaları gibi endişelerimiz var. Sokak hayvanlarının iyi bir ortamda olmayacağını düşünüyorum çünkü hiçbir belediyenin böyle bir altyapısı ve bakımevi yok. Şu anda böyle girişecekleri her şeyin sonu katliam olur” dedi.

(Zülal Kalkandelen)



‘BU DÜZENE KARŞIYIZ’

Gazetemiz yazarı ve hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen ise belediyelerin bugüne kadar kanunda kendilerine verilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri için sokak hayvanlarının popülasyonunun arttığını söyledi. Kalkandelen, “Sokak hayvanlarının yaşam hakkı açısından bu kararı hayati buluyoruz. Dev barınaklara sokak hayvanlarının kapatılmasına karşıyız. O kararda İstanbul Valiliği ‘Bakımevi olmayan belediyelerin bakımevi yapması şartı var’ demiş. Bu zaten yine yasadan kaynaklanan bir yükümlülüktü” ifadelerini kullandı.

(Tuğba Gürsoy)



‘İYİ NİYETLİ DEĞİL’

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da İstanbul’da bütün sokak hayvanlarını toplayacak bir altyapının bulunmadığının altını çizdi. Böyle bir talimatın gerekli olmadığını vurgulayan Gürsoy, “Bu karar altında kötü bir niyetin olduğunu gösteriyor. Biz daha önce de örneklerini yaşadık. Bu nedenle bu kararı iyi niyetli bulmuyorum” diye konuştu.