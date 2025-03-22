Protestolara katılan üniversite öğrencilerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolara katılan üniversite öğrencilerine şafak baskını yapıldı. Çok sayıda üniversite öğrencisinin evinden gözaltına alındığı aktarıldı.

Protestolara katılan üniversite öğrencilerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 08:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, 4'üncü gününde de devam ediyor.

Protestoların kampüslere de sıçramasının ardından birçok kentteki üniversitelerde binlerce öğrenci, engellemelere karşın eylemlerini gerçekleştiriyor.

Ancak eylemler nedeniyle bu sabah öğrencilere yönelik şafak operasyonu yapıldı. Öğrenci topluluklarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'da birçok üniversite öğrencisi evinden gözaltına alındı.


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