İstanbul Valisi polis ablukası ve yasaklara 'geçici rahatsızlık' dedi
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen yurttaşa sert müdahale ile gözaltına alan polise teşekkür etti. Gül, ulaşımda yaşanan mağduriyetlere ilişkin ise "Geçici rahatsızlık" ifadelerini kullandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da uygulanan yasaklar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Öte yandan, Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda yurttaş ters kelepçe ile gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Gül'ün açıklaması şöyle:
"1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan;
Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere,
Mülki idare amirlerimize,
Emniyet müdürlerimize,
Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza,
Kolluk kuvvetlerimize
Tüm kamu görevlilerine ve
Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim??
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim.
Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"
En Çok Okunan Haberler
-
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Valilikten açıklama geldi
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması
- Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!
- Köprüde intihar girişimi!