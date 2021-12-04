İstanbul'da 7 ilçede IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 08:59

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, IŞİD'le ilgili çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.