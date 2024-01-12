'İstanbul'da adaylık yarışı adil başlamadı'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

Yerel seçimlere üç aydan kısa bir süre kaldı. 2019 yerel seçimlerinde 25 yıl sonra AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki seçim yarışı hızlı başladı. Kurum’un adaylık açıklamasına katılan bakanların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Bu durum İstanbul seçiminde “haksız rekabet” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Adayların kampanyalarında kamu kaynaklarının usulsüz kullanımının ciddi bir sorun olduğu söyleyen siyaset bilimci Cangül Örnek, “Seçim propagandası hiçbir zaman adil koşullarda yapılmadı. Ancak bir süredir kamu araçlarının seçim kampanyalarında kullanılmasından memurların parti propagandası yapacak şekilde harekete geçirilmesine kadar her türlü usulsüzlüğe tanık oluyoruz” dedi.

‘EN HUKUK DIŞI ÖRNEKTİ’

2019 yerel seçimlerini anımsatan Örnek, “Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o dönemde CHP listesinden belediye meclis üyesi olanların terörle iltisaklı olduğunu iddia etmiş, isimlerini, fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu, siyasi tarihimize geçen en hukuk dışı ve çirkin örneklerden bir oldu. 2024 yerel seçim kampanyaları henüz tam anlamıyla başlamadı. Başladığında bu tür örneklere yeniden tanık olmamamızı engelleyecek herhangi bir mekanizma bulunmuyor maalesef” dedi.

İktidarın medyada kurduğu hâkimiyetin seçim sürecinde propaganda olanaklarının adaletsiz dağılması anlamına geldiğini dikkat çeken Örnek, “Halk TV’ye verilen yayın durdurma cezasının İmamoğlu’nun adaylık tanıtımına denk getirilmesi, nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya olacağımızın erken bir göstergesi oldu. Bu açıdan 2019’dan daha sert bir tutumla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinin Türkiye’nin mevcut siyasi iklimi açısından bir genel seçim kadar önemli olduğunu vurgulayan siyaset bilimci Özgün Emre Koç ise “İstanbul’u alamayan bir Erdoğan iktidarı açısından muhalefet siyasi risk unsuru olmaya devam edecektir. Bu nedenle İstanbul seçimlerinin Kurum ve İmamoğlu değil, Erdoğan ve İmamoğlu arasında geçeceği bir hakikat” dedi.

‘İKTİDAR SAVAŞI’

Bunun topyekûn bir iktidar savaşı olduğunu söyleyen Koç, “Fırsatlar elverdiği ölçüde de kuralsız yürütülecek. 14 Mayıs seçimlerinde iktidar cenahından yapılan dezenformasyonları hatırlayalım. Muhalefet adaletsizlikler karşısında hazırlıklı olmak zorunda” diye konuştu.