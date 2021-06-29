CHP'li Çeviköz sordu: Cihatçı isme vatandaşlık verildi mi?

29 Haziran 2021 Salı, 12:43

CHP İstanbul Milletvekili Çeviköz, Suriye’de faaliyet gösteren Ecnad’üş Şam adlı cihatçı grubun lideri Ebu Hamza’nın “Manar Al-Shami' ismiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle ilgili Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Ünal Çeviköz, Ecnad’üş Şam adlı cihatçı grubun liderinin Türk vatandaşlığına geçtiği iddiasını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 5 soru sordu.



Çeviköz, “Kişiye ait olduğu belirtilen T.C. numarası ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı No ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden sorgulama yapıldığında kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olduğu görülmektedir” dedi.

Çeviköz, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

-Bahse konu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmeden önce hakkında Emniyet Müdürlüğü/ Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu tahkikatın sonucu nedir?

-Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartları arasında bulunan milli güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartına uymakta mıdır?

-Bu kişiye T.C. vatandaşlığı verilmesi bilginiz dahilinde midir?

-Bahse konu kişi, T.C. vatandaşı olma şartlarının hangilerini sağlamaktadır?

-T.C. vatandaşlığı verilen yabancı sayısı kaçtır? Bu kişiler daha öncesinde hangi ülkelerin vatandaşlığına sahiptirler?

ABD’Lİ GAZETECİ SNELL ESKİ EL KAİDE KOMUTANI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

ABD'li gazeteci Lindsey Snell, eski El Kaide komutanı olduğu iddia edilen Al-Shami'nin Türkiye vatandaşlığı aldığını belirtmiş ve T.C. kimlik kartını paylaşmıştı. Al Shami’nin 'Ecnad'üş Şam' adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza olduğu ve daha önce de Ukrayna vatandaşlığı aldığı iddia edilmişti.