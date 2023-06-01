İstanbul'da 'Gezi' anması: 'Her yer Taksim, her yer direniş'
Milyonların adalet, demokrasi ve özgürlük isteğiyle büyüyen Gezi Direnişi’nin 10. yılında Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla çok sayıda yurttaş bir araya geldi. “Karanlık gider, Gezi kalır” pankartının açıldığı eylemde yaşamını yitirenler tek tek anıldı.
İstanbul Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı başlayan “Gezi Direnişi” 31 Mayıs’ta milyonlarca kişinin adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle büyüyen bir harekete dönüşmüştü.
2.5 milyon kişinin katıldığı Gezi Parkı Direnişi’nin üzerinden tam 10 yıl geçti. Direnişin yıldönümünde Taksim Dayanışması dün çağrı yaptı. Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda yurttaş yazılı pankart açtı ve “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları attı.
Açıklamada Gezi Direnişi’nin önemi vurgulanırken ‘Gezi Parkı Davası’ tutukluları için adalet çağrısı yapıldı. Açıklamada “Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, umutlu, paylaşımcı, dirençli ‘bir başka dünya’ için mücadele etmeye devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
6 Şubat depremlerine de vurgu yapılan açıklamada Gezi Parkı’nın deprem toplanma alanı olduğu hatırlatılarak “Gezi’yi bir afet toplanma alanı olarak koruyan, bu ülkenin demokrasiye omuz veren yurttaşlarıyla gurur duyuyoruz” denildi.
Fotoğraflar: Vedat Arık
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