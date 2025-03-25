İstanbul'da öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü

Yayınlanma: 25.03.2025 - 16:44

Güncelleme: 25.03.2025 - 20:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.

Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE YÜRÜDÜLER

Maçka Parkı önünde buluşan öğrenciler parkın içerisinden Beşiktaş’a oradan Şişli Belediyesi'ne doğru yürüdü.

Öğrencilerin yürüyüşü Şişli Teşvikiye Caddesi'nden görüntülendi.