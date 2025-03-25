İstanbul'da öğrenci buluşması: Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ülkenin dört bir yanında artan eylemler devam ediyor. Bugün Maçka Parkı'nda toplanan Üniversite öğrencileri, buradan kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, 48 kişi hakkında verilen tutuklama kararlarının ardından devam ediyor.
Üniversite öğrencileri bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla saat 17.00'de Maçka Parkı'nda bir araya geldi. Öğrencilerin burada toplanıp kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne yürüdü.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE YÜRÜDÜLER
Maçka Parkı önünde buluşan öğrenciler parkın içerisinden Beşiktaş’a oradan Şişli Belediyesi'ne doğru yürüdü.
Öğrencilerin yürüyüşü Şişli Teşvikiye Caddesi'nden görüntülendi.
Etiketler: #İmamoğlu #EYLEM #öğrenci #üniversite öğrencileri
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