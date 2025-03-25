Toplum analizleri büyük beğeni topluyordu: Fenomen Oğuzhan Alpdoğan'dan eylemlere destek!
İçerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik sessizliğini bozarak adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı bir video paylaştı.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar sürerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüyor.
Ünlü isimlerden milli sporculara kadar birçok kişi karara yönelik eleştirilerini dile getirirken, içerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan da sessizliğini bozarak bir video paylaştı.
Alpdoğan, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Ben halkın tarafındayım. Eyleme katılanlar haklı abi, insanlar maddiyat yüzünden bu duruma geldi. Ülkede çok sıkıntılar oluyor, yarın siyasetçiler yine bir oluyor. Kimin ne suçu varsa yargılansın ama parti fark etmeksizin yargılansın."
Hiçbir siyasi partiyi desteklemediğini belirten Alpdoğan, eşitlik ve adaletten yana olduğunu vurguladı.
Etiketler: #Oğuzhan Alpdoğan
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