İstanbul'da Özgür Filistin Mitingi: Türkçe ve Arapça marşlar, Hamas yanlısı sloganlar

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının şiddetini artırması dünyanın birçok yerinde yankı bulurken Türkiye bu tepkilerin en yoğun olarak verildiği ülkelerden biri oldu. Dün de İstanbul Maltepe’de Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA PAR öncülüğünde bu tepkinin merkeze alındığı “Özgür Filistin Mitingi” düzenlendi.

Mitinge gelişlerin başlamasıyla Maltepe sahilinde Türk ve Filistin bayrakları göründü. Mitingde Türkçe ve Arapça marşlar sıkça duyuldu. Miting alanında, “Hamas’a selam direnişe devam”, “Siyonizme karşı omuz omuza” sloganları en sık duyduklarımızdandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitinge gönderdiği mesaj ise okunduktan sonra bir grup tarafından yuhalandı.