‘Sandıkta tencere etkisini gösterecek’

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Özarslan, “Keçiören’de sandıkta tencerenin etkili olacağını görüyorum. Şu anda şahsıma ve partimize olan teveccühün parametrelerinden biri ekonomik çöküştür. İnsanların alım gücünün daralması, esnafımızın sattığı malı yerine koyamayışıdır. Pazarlara gidiyoruz, insanlar poşetlerini ‘Soğan alabildim, maydanoz alabildim’ diye gösteriyorlar. Esnaflara gittiğimizde ‘Sattığım ürünü ertesi gün aynı fiyata alıp da yerine koyamıyorum. Sattığımın kârı da yok’ diyor. Bununla ilgili maalesef hükümetimizde çözüm üretilmemiş değil” dedi.

Emeklilerin durumuna ilişkin de konuşan Özarslan, “Parklarda yaşlılar bize haykırdı. Dediler ki ‘4 bin TL para verecek, oyum AKP’ye’ diyenle de ‘4 bin lira yetmez, oy vermem’ diyenle de karşılaştık. Ama en son yapılan mitingde emekliler beklenen yanıtı alamadı. Şu an emeklilerde katı bir tavır var. ‘AKP’ye 22 yıldır oy verdik, elimiz kırılsın bir daha verirsek’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı seçildiğinde ilk yapacağı işin çöp konteynerleri kurarak ilçeyi kirlilikten kurtarmak olduğunu kaydeden Özarslan, “Çöp yığınları insanların en büyük derdi. 10 vatandaşın 9’u şikâyetçi” diye konuştu.

Özarslan, ülkücü-milliyetçi kökenli bir aday olmasının da Keçiören için avantaj olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“CHP ile özdeşleştiğim bir nokta var. Benim davam, insanlık davası.”