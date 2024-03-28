‘Sandıkta tencere etkisini gösterecek’

CHP Ankara Keçiören Belediye Başkanı Adayı Mesut Özarslan, yoksulluğun sokağa yayıldığını kaydetti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
‘Sandıkta tencere etkisini gösterecek’
Abone Ol google-news

Cumhuriyet’e konuşan Özarslan, “Keçiören’de sandıkta tencerenin etkili olacağını görüyorum. Şu anda şahsıma ve partimize olan teveccühün parametrelerinden biri ekonomik çöküştür. İnsanların alım gücünün daralması, esnafımızın sattığı malı yerine koyamayışıdır. Pazarlara gidiyoruz, insanlar poşetlerini ‘Soğan alabildim, maydanoz alabildim’ diye gösteriyorlar. Esnaflara gittiğimizde ‘Sattığım ürünü ertesi gün aynı fiyata alıp da yerine koyamıyorum. Sattığımın kârı da yok’ diyor. Bununla ilgili maalesef hükümetimizde çözüm üretilmemiş değil” dedi. 

Emeklilerin durumuna ilişkin de konuşan Özarslan, “Parklarda yaşlılar bize haykırdı. Dediler ki ‘4 bin TL para verecek, oyum AKP’ye’ diyenle de ‘4 bin lira yetmez, oy vermem’ diyenle de karşılaştık. Ama en son yapılan mitingde emekliler beklenen yanıtı alamadı. Şu an emeklilerde katı bir tavır var. ‘AKP’ye 22 yıldır oy verdik, elimiz kırılsın bir daha verirsek’ diyorlar” ifadelerini kullandı. 

Belediye başkanı seçildiğinde ilk yapacağı işin çöp konteynerleri kurarak ilçeyi kirlilikten kurtarmak olduğunu kaydeden Özarslan, “Çöp yığınları insanların en büyük derdi. 10 vatandaşın 9’u şikâyetçi” diye konuştu. 

Özarslan, ülkücü-milliyetçi kökenli bir aday olmasının da Keçiören için avantaj olduğunu belirterek şöyle devam etti: 

“CHP ile özdeşleştiğim bir nokta var. Benim davam, insanlık davası.”


mesut özarslan haberleri CHP haberleri keçiören haberleri

İlgili Haberler

Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’

Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’
CHP adaylarına yer vermeyen TRT Haber'in seçim yayınları denetimsiz kalacak

CHP adaylarına yer vermeyen TRT Haber'in seçim yayınları denetimsiz kalacak
Siirt'te seçime günler kala muhtarlık kavgası : 1’i polis, 9 yaralı

Siirt'te seçime günler kala muhtarlık kavgası : 1’i polis, 9 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yavaş'tan Altınok'a: 'Çocuklarınız memur olurken KPSS sınavına girdiler mi?'

Yavaş'tan Altınok'a: 'Çocuklarınız memur olurken KPSS sınavına girdiler mi?'
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!
FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu