İstanbul'da toplu taşıma ücretleri nasıl olacak?

Yayınlanma: 22.07.2023 - 22:31

Güncelleme: 22.07.2023 - 22:31

Akaryakıta gelen üst üste zamların ardından Ankara başta olmak üzere birçok belediye toplu ulaşıma zam yaptı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57'lik zam yapılması önerildi. 27 Temmuz’da toplanması beklenen UKOME'de ulaşıma yapılan zam oranı belli olacak.

UKOME’nin alt komisyonu toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57’lik zam talep etti.

İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den 62 TL'ye yükselecek.

Ancak, komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB’nin yüzde 57’lik teklifini fazla buldu. Bu durumda UKOME’de yüzde 57’lik zam teklif edilirse, kabul edilemeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse UKOME, olağanüstü olarak toplanır ve daha az bir zam yapılabilir.