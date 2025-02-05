İstanbul'daki Sırp suç örgütü lideri Vukotic cinayeti: Savcılık mütalaasını açıkladı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:42

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:42

İstanbul Şişli’de, 8 Eylül 2022'de Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc’in da olduğu 8’i tutuklu 18 sanığın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmalarında sona gelindi.

Konuya ilişkin bugün karar çıkması bekleniyor.

Suç örgütü lideri Barış Boyun’un, Avrupa’da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rakibi olan Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi olayını taşeron olarak üstlendiği ifade edilmişti.

MÜTAALA AÇIKLANDI

Konuya ilişkin Savcılık mütaalasını açıklandı. Mütalaada Jovan Vukotic'in ölümü 'birinci eylem, Risto Mijanovic'in ölümü ise 'ikinci eylem' olarak anlatıldı.

8’i tutuklu 18 hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, sanıklar Radoje Zivkovic ile Milan Vujotic her iki eylemden de sorumlu tutularak, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak ve canavarca hisle kasen öldürme", "Eziyet", "Birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 13 yıl 6 aydan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada birinci eylemden sorumlu tutulan sanıklar Ayşe Sipahi, Asiye Yüksel ve Zdravko Perinovic'in, "Silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisleri istendi.

İkinci eylemden sorumlu tutulan sanıklar Zeljko Bojanic ile Hakan Kaptan'ın, "Eziyet", "Birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme" ve "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Savcılık, Zeljko Bojanic'in ayrıca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada 10 sanığın ise, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisleri istendi.