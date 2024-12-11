Sırp mutfağının gizli hazinesi: Prebranac tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:09

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:09

Dünyanın farklı mutfak kültürlerini keşfetmeyi sevenler için Sırp mutfağı, birbirinden lezzetli sürprizlerle dolu. Bu mutfağın özgün tatlarından biri olan Prebranac, sade tekniklerle harikalar yaratan geleneksel bir ana yemek.

PREBRANAC TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru beyaz fasulye

4 adet büyük boy soğan (ince koymak)

3 diş sarımsak (ince saklanacak)

3 yemek yağı (veya ayçiçek yağı)

2 yemeklik domates salçası

1 tatlı paketi kırmızı tatlı toz biber (isteğe göre acı biber de eklenebilir)

2 adet defne yaprağı

1 tatlı tuz (isteğe göre artırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

2 su bardağı su

Yapılış