Sırp mutfağının gizli hazinesi: Prebranac tarifi
Sırbistan'ın gizli lezzetlerinden biri olan Prebranac, baklagil sevenlerin gönlünü fethediyor. Bu aromatik yemek, soğan, sarımsak ve baharatların mükemmel olgunlaşmasıyla ortaya çıkıyor.
Dünyanın farklı mutfak kültürlerini keşfetmeyi sevenler için Sırp mutfağı, birbirinden lezzetli sürprizlerle dolu. Bu mutfağın özgün tatlarından biri olan Prebranac, sade tekniklerle harikalar yaratan geleneksel bir ana yemek.
PREBRANAC TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru beyaz fasulye
- 4 adet büyük boy soğan (ince koymak)
- 3 diş sarımsak (ince saklanacak)
- 3 yemek yağı (veya ayçiçek yağı)
- 2 yemeklik domates salçası
- 1 tatlı paketi kırmızı tatlı toz biber (isteğe göre acı biber de eklenebilir)
- 2 adet defne yaprağı
- 1 tatlı tuz (isteğe göre artırılabilir)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)
- 2 su bardağı su
Yapılış
- Kuru fasulyeleri bir gecede bol suya koyarak bekletin.
- Ertesi gün suyunu süzün ve temiz su ile tencerede haşlayın. Fasulyeler yumuşayana kadar (yaklaşık 40-50 dakika) dayanıklıdır. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve parçalayın.
- Geniş bir tencerede yağı koyun.
- İnce kesilmiş soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar orta derecede kavurun. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.
- Doğranmış soğanları ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Haşladığınız fasulyeleri kavrulmuş soğan, sarımsak ve baharat karışımına ekleyin.
- Malzemelerin iyice karışması için tahta kaşıkla karıştırır.
- 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemelerin üzerini kaplayacak şekilde olmasına dikkat edin.
- Tencerenin kapanması ve patlamaları 20-30 dakika dayanmaz. Ara sıra yemeğin dibi tutmasın.
- Mevsim fırına dayanıklı bir güveç içine alın.
- Üzerini düzleştirin ve 180 derecede 20 dakika pişirin. Bu adım, yemeğin üzerinin hafifçe kızarmasını sağlar.
- Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.
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