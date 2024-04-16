İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi
Son dönemde birbiri ardına intihar girişimlerinin yaşandığı İstanbul Şişli'deki Cevahir AVM'de bir acı olay daha yaşandı.
Alışveriş merkezinde sabah saatlerinde bir intihar olayı daha yaşandı. İnternete düşen ve kısa sürede gündem olan görüntülerde AVM'nin orta yerinde yerde kanlar içinde yatan bir şahıs görülüyor.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Güvenlik görevlilerinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybedip etmediğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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