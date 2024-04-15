Kayseri'de intihar: Bunalıma girdi, yaşamına son verdi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Kümeevlerde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen A.O.İ. (23), yalnız yaşadığı evinde kendini doğalgaz borusuna astı.
Bir süre sonra eve gelerek durumu gören yakınlarının ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede A.O.İ.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
A.O.İ.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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