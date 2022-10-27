İşte AKP'nin davetine gazetecilerden yanıt

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim günü yaklaşık 30 bin davetlinin katılımı ile ‘AKP'nin 2023 Vizyon Belgesi’ni açıklayacak.

Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantıya, yıllardır iktidarın etkinliklerine çağırılmayan gazetecilerin de davet edilmesi gündem oldu.

Toplantıya davet edilenler arasında, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol gibi isimler yer aldı. Gazetecilerin söz konusu davete katılıp katılmayacağı ise merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

DAVET GİTMEYEN PARTİLER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan toplantıya siyasi partiler de davet edildi. Toplantıya geniş katılım olacağı öne sürülse de davet edilen isimler arasında yer almayanlar dikkat çekti. Toplantıya MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkanları davet edildi. Ancak AKP’den ayrılan isimlerin kurduğu Gelecek Partisi ve DEVA ile HDP’ye davet gitmedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Tuncay Mollaviosoğlu, davete dair "Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Gül’den bir davet geldi. Cumhurbaşkanlığı istişare / yuvarlak masa toplantıları yapılıyordu. Daveti reddettim. Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunu olanlarla aynı masada yer almayacağımı söyledim. Meslektaşlara önerimdir. Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı’ programına bazı muhalif gazeteciler davet edildi. O davete katılmamak sizin bir partinin arka bahçesi olduğunuzu göstermez. AKP karşı devrim iktidarıdır. Gitmemek sizin nerede durduğunuzu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

NEDEN KATILMAYACAKLARINI AÇIKLADILAR

Özlem Gürses kişisel YouTube kanalında yaptığı yayında, başka bir programı olduğu için davete gidemeyeceğini belirtti. Gürses, “Bir kez daha davet gelirse gitmek istiyorum. Çünkü gözlerimle görüp size burada ne gördüğümü de bütün açıklığı ve şeffaflığıyla anlatmak istiyorum. Yalnız davet gelince şöyle bir sorun var. Benim artık basın kartım yok. 'İletişim Başkanlığı benim kasın kartımı iptal ettiği için ben o salona nasıl gireceğim?' dedim. Onlar da dediler ki 'Biz girişleri ayarlayacağız' diye konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek konuya ilişkin değerlendirmesini yazısında paylaştı. Zeyrek yazısında, "Ben o toplantıyı bir siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın her gün birkaç benzerini yaptığı, gazeteciler için 'rutin' kategorisinde bir program olarak görüyor, büyük anlam yüklemiyordum. Bu yüzden de bir Ankara gazetecisinin günlük bir gazetecilik faaliyeti olarak Arena'ya gidip toplantıyı izlemeyi planlıyordum. Arayan arkadaşlara da bu yüzden 'Katılacağım' diyordum. Ancak dün akşam saatlerinde çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı. Böyle bir durum olursa, uygulamanın 'Takiye'den, bizim de 'konu mankeninden' ne farkımız olacak? O nedenle son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, daha önce katılmayı düşündüğünü ifade ettiği AKP'nin davetine katılmama kararı aldığını duyurdu. Halk TV'de yayımlanan 'Söylemesem olmaz' isimli programda konuşan Saymaz, AKP iktidarı döneminde yüzlerce gazetecinin soruşturmaların hedefinde olduğunu, birçok gazetecinin tutuklandığını belirterek, "AK Parti, kendisi gibi olmayan, kendisine hak vermeyen basın organlarını ve orada çalışan gazetecileri adeta sert bir yaptırımla cezalandırdı. Şimdi onlardan bir kısmını, sözde açılımının bir unsuru gibi sahneyi doldurmak istiyor. Bizim bu sahnede yer almamız mümkün değil. Dolayısıyla cuma günü bu etkinliğe katılmayacağım" diye konuştu.

Nevşin Mengü ise YouTube kanalında "Gitmek ya da gitmemek, bütün mesele bu mu?" başlığını verdiği programda davete gidip gitmeyeceğini açıklamasa da gazetecilik faaliyeti kapsamında bu tür davetlerin takip edilmesinden yana olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sorulamasa da davete katılan bakanlara gündeme dair soru sorulabileceğini belirtti. Mengü, öte yandan aynı yayında izleyicilerde gelen 'AKP sizin üzerinizden prim yapacak' eleştirilerini de anladığını söyledi.

"PRAGMATİZM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gazeteci Çiğdem Toker, söz konusunu davete ilişkin yazdığı yazıda, “İktidar yanlısı olmayan gazetecilerin ‘davet’ edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum” diyerek katılmayacağını belirtti.

Davetle ilgili tartışmalara katılan Fatih Portakal, Youtube kanalında etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Davete katılacağını açıklayan Portakal, "Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım" ifadelerini kullandı.

"SAMİMİ DEĞİL" ÇIKIŞI

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, AKP'nin davetini samimi bulmadıklarını belirterek, "Halk TV’ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

KATILMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Gazeteci Çağlar Cilara ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında etkinliğe katılacağını duyurdu. Cilara paylaşımında, "Cuma günü etkinliğe katılacağım. Yayıncılık da bunu gerektirir. AK Partili üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamını bir arada yakalama fırsatı varken niye gitmeyeyim? Sorulacak çok soru var. Hem kendi YouTube kanalımda hem de çıkacağım yayınlarda ne gördüysem anlatacağım" ifadelerine yer verdi.