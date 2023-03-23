İşte AKP'nin yeni arpalığı: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
CHP Grubu Sözcüsü Gökan Zeybek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2021 yılı sayıştay raporu görüşmelerinde TGA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a seslendi.
AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplanan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2021 Yılı Sayıştay Raporu'nu görüştü.
CHP Grubu Sözcüsü Gökan Zeybek, komisyonun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2021 yılı sayıştay raporu görüşmeleri sırasında TGA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a seslendi.
Zeybek, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın personel giderlerinde %70'lik bir artış var" tespitinde bulunarak TGA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a şu soruları yöneltti:
1-2020 enflasyonu %14.60. Ülkemizdeki tüm çalışanların maaşları da bu oranda artırıldığına göre Ajansın personel giderlerindeki bu %70'lik artış nedir?
2-Devlette 1'den fazla kurumda görev yapanların her kurumdan ayrı maaş alması hususunda toplumda rahatsızlık var. O sebeple bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz. Siz de birden fazla maaş alıyor musunuz?
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