İşte İmamoğlu'na 'geri bas' diyen MHP'li Karaalioğlu'nun arşivi: 'Erdoğan' hakkındaki paylaşımları ortaya çıktı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Geri bas' diyerek stanttan kovdu. Karaalioğlu'nun sosyal medyada unuttuğu Erdoğan paylaşımları ise gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:17
İşte İmamoğlu'na 'geri bas' diyen MHP'li Karaalioğlu'nun arşivi: 'Erdoğan' hakkındaki paylaşımları ortaya çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ziyaretleri kapsamında dün MHP standını ziyaret etti. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'nun, İmamoğlu ve ekibine karşı müdahalesi ile ortalık bir anda karıştı. Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" sözleriyle İmamoğlu’nun karşısına dikildi. 

İmamoğlu ise "Az sakin olun ya" diye karşılık verdi. 

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'nun ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımları şaşırttı. 

Karaalioğlu'nun, Erdoğan hakkındaki paylaşımlarından bazıları şöyle:

 


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