2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İşte seçim sonrası Google'da en çok aratılan 'kelimeler'

Türkiye'nin kilitlendiği, 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimleri'nin ikinci tur oylaması; Google Trends verilerine de yansıdı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından; Türkiye’de en çok yapılan aramalar da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:16
İşte seçim sonrası Google'da en çok aratılan 'kelimeler'
Abone Ol google-news

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 

Seçim gündemi, aynı şekilde sosyal medyaya ve internete de yansıdı. Google Trends verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye’de en çok yapılan aramalar ortaya çıktı.

EN ÇOK ARATILAN İLK ÜÇ KELİME

Sputnik'ten Turan Salcı'nın haberine göre, Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en çok aratılan kelimeler olurken, Türkiye’de ise ‘Euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’ ve ‘döviz’ ilk üçte yer aldı.

İlk üçün ardından en çok aratılanlar arasında ise ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ yer aldı. Türkiye’de seçim günü olan 28 Mayıs’ta ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.

28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.

Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.

'ERDOGAN' KELİMESİNİ EN ÇOK ARATAN ÜLKELER

Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.


google 2023 seçimleri Seçim 2023 Seçim

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu seçimin ardından gözyaşlarıyla isyan etti

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu seçimin ardından gözyaşlarıyla isyan etti
'Soru gelsin o zaman...' diyerek paylaştı: Fatih Portakal'dan 'seçim sonucu' yorumu

'Soru gelsin o zaman...' diyerek paylaştı: Fatih Portakal'dan 'seçim sonucu' yorumu
Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş: Seçim vaatleri için para nereden bulunacak?

Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş: Seçim vaatleri için para nereden bulunacak?

En Çok Okunan Haberler