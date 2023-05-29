2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

'Soru gelsin o zaman...' diyerek paylaştı: Fatih Portakal'dan 'seçim sonucu' yorumu

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gazeteci Fatih Portakal, "Soru gelsin o zaman..." diyerek Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:53
'Soru gelsin o zaman...' diyerek paylaştı: Fatih Portakal'dan 'seçim sonucu' yorumu
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

"SORU GELSİN O ZAMAN..."

Sosyal medyadaki 'seçim' gündemi devam ederken; gazeteci Fatih Portakal'dan da ikinci tur sonuçlarına ilişkin bir paylaşım geldi. 

"Herkes Erdoğan’In kazandığını konuşuyor. Bense hala nasıl kazandığını sorguluyorum?" diyen Portakal, "Soru gelsin o zaman: Erdoğan alnının teriyle tam anlamıyla hak ederek mi kazandı? Ya da koşullar iki aday için de eşit olsaydı sonuç değişir miydi? Bilmiyoruz" dedi.

"ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİYORUM"

Portakal, "Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum. Çünkü adaletsiz bir seçim süreci gözümün önünden akıp geçti" sözlerini kullandı.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Herkes Erdoğan’ın kazandığını konusuyor. 

Bazı isimler zaferden bahsediyor, bazıları CHP liderinin istifasını da dile getiriyor. Yarış bittikten sonraki bakış açışı ve kişisel yorumlar bunlar. 

Bense hala nasıl kazandığını sorguluyorum?

Kanımca, vicdan sahibi her insan önce şunu sorgulamalı: eşit koşullarda yapılan, adil bir seçim süreci mi yaşandı ? Kesinlikle hayır; devlet imkanlarının dınırsız akıtildığı, sahteciliğin, yalanın, montajın, iftiranın, korkutmanın, yasağın ve engellemenin olduğu bir yarış… 

Cesaretle önce bunun tespitini yapıp, daha sonra cümlenin devamını getirmek gerekir. Kendine gazeteci diyen isimler korkudan ve ikbalden bunu dile dahi getiremiyorlar. Sorgulamayı da gereksiz görüyorlar. Kaşımaya gerek yok!

Soru gelsin o zaman: Erdoğan alnının teriyle tam anlamıyla hak ederek mi kazandı? Ya da koşullar iki aday için de eşit olsaydı sonuç değişir miydi? Bilmiyoruz. 

Ve bu yüzden buraya yazıyorum: sonuca saygım var, Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum. Çünkü adaletsiz bir seçim süreci gözümün önünden akıp geçti. Hem montajları, sahteciliği, yalanları yani adeletsizliği yani kazanmak için yapılanları göreceğim hem buna 'zafer' diyeceğim bir de tebrik edeceğim. Tüm insani özelliğimi ve olumlu kavramları ters yüz etmis olurum. Sonuç böyle ise geleceği birlikte yaşar görürüz. Kaldığım yerden aynen yola devam! Günah olan şeylerle kazanmak mı? Yoksa helalinden kaybetmek mi? Bu da birileri için kafalarına takıntı olsun."


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