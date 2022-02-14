İşten atılan Migros işçileri TÜSİAD'ın kapısına dayandı: "Bu sefalete artık tahammülümüz yoktur"

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:38

Perakende zinciri Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda, düşük maaş zammı dayatmasını protesto etmelerinin ardından işten atılan işçiler eylemlerini Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu TÜSİAD'ın kapısına taşıdı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-Sen) düzenlediği eylemle, TÜSİAD'ın Beyoğlu'ndan bulunan genel merkezi önünde buluşan işçiler adına bir basın açıklaması yapıldı.

İşçilerin saatlik 4 TL ücret istediği için işten atıldıklarını belirtilen açıklamada, "Burası Tuncay Özilhan’ın başkanlık yaptığı ve Türkiye’yi yöneten patronların örgütü TÜSİAD’ın Genel Merkezi’dir. Peki biz buraya neden geldik? Migros, Anadolu Grubu’nun bir şirketidir. Biz işçileri ölümle yaşam arasında yaşama mahkum edenler buradadır. Bizim, işçiler olarak bize sunulan bu sefalete artık tahammülümüz yoktur" denildi.

"BİZ HUZURSUZSAK KİMSE RAHAT UYUYAMAZ"

"Hiçbirimiz geçinemiyoruz, faturalara bakmaktan korkuyoruz. Çünkü kira, çünkü elektrik, çünkü doğalgaz, çünkü… Bizler pandemi boyunca ölümüne çalıştık. Patronlar ve onların etrafındakiler lüks içinde yaşadı. Bizler öldük. Sakat kaldık. İşsiz kaldık. Artık yeter. Kimseden bir şey dilenmiyoruz. Kimseden bize yardım etmesini istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı gasp edenleri iyi tanıyoruz. Bunun için buradayız" ifadeleri kullanılan açıklamada, Tuncay Özilhan'a "Tuncay Özilhan’la kişisel bir derdimiz yok. Zammı ver, kurtul. Yoksa bütün yaşam alanlarınızı zaptedeceğiz. Üreten biziz. Hakkımız olanı biliyoruz. Alacağız. Biz huzursuzsak kimse rahat uyuyamaz, bilinsin. Buradan sesleniyoruz; taleplerimiz kesin ve nettir. Biz çalışmak istiyoruz. Haklarımızın verilmesini istiyoruz" diyerek seslenildi.

Taleplerini "4 TL saat ücreti zam yapılacak. İşimize geri döneceğiz. Primler güvence altına alınacak. İş güvenliğimiz ve sağlımız istismar edilmeyecek" diyerek sıralayan işçiler, açıklamalarını "Ya kabul edersiniz ya da sonuna kadar direnmeye hazırız. Basın bilsin, medya bilsin, Migros bilsin, Tuncay Özilhan bilsin, Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkımızı alacağız" diyerek sonlandırdı.



