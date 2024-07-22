İşten çıkarılan işçilere destek olmuştu: DEM'den Iğdır Emniyet Müdürü Sakarya'ya tepki

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:19

Güncelleme: 22.07.2024 - 14:19

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın DEM Partili Iğdır Belediyesi tarafından "usulsüz işe alındıkları" gerekçesiyle işlerine son verilen işçilerin eylemini ziyaret edip destek açıklaması yapmıştı tartışma konusu olmuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın açıklamalarına dair basın toplantısı düzenledi.

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Tiryaki, Sakarya'nın alandaki sözlerini hatırlatıp "Dağılın uyarısı yapmak için yanlarına gitmiyor. Dağıtın bunları demek için de yanlarına gitmiyor. Sıkça kullandıkları, ama gerçekten çok saygısız bir ifade olan 'süpürün bunları' demek için de işçilerin yanlarına gitmiyor. İşçilere gaz sıkılmıyor, su sıkılmıyor. İşçiler gözaltına alınmıyor. İşçiler yerlerde sürüklenmiyor. Aslında iyi bir görüntü. Ama emniyet müdürü, bambaşka bir şey için orada, işçilerin yanında. İşçilerin eylemini desteklemek için ziyaret gitmiş. Üzerinde üniforma var. Çok lakayt bir şekilde ağzında sakız, podyumda yürür gibi işçilerin yanına gidiyor" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN VALİSİ DEĞİL"

Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi aynı yere yani işçilerin Iğdır Belediyesi karşısında eylem yaptıkları yere Iğdır Emniyet Müdüründen önce Iğdır Valisi de gitmiş. 9 Temmuz tarihinde belediye binası önünde toplanan işçilerin yanına gitmiş Ercan Turan. İşçileri ziyaret etmiş ve 'Haklı davanızda yalnız değilsiniz' demiş. Yani vali de o eylem yapan işçilere 'Sizin bu davanız haklıdır Iğdır Belediyesi'nin sözleşmelerini feshetmesi haksızdır, biz de sizin yanınızdayız' demiş. Bir muhalefet belediyesinde DEM Partili bir belediyede işten çıkarmalar olduğunda valinin, emniyet müdürünün tavrı tam olarak böyle. Vali, devletin kentin valisi değil, AKP'nin İl Başkanı mübarek. Emniyet Müdürü devletin, kentin emniyet müdürü değil, AKP’nin koruma müdürü mübarek! Valinin, emniyet müdürünün, muhalefete karşı AKP il temsilcisi gibi davranmasını kabul etmiyoruz. Toplumsal kutuplaşmaya hizmet eden, kamu yönetimini kabul etmiyoruz. İki yüzlü davranışları politikaları kabul etmeyeceğiz."

DEM Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Iğdır İl Emniyet Müdürünün, Iğdır Belediyemiz önünde yaptığı provakatif açıklama, iktidarın ülkeyi getirdiği çeteleşmenin fotoğrafıdır. Bir emniyet mensubunun haddi olmayan bu açıklamasıyla ilgili hukuksal mücadelemizi sonuna kadar kullanacağız" denildi.

IĞDIR EMNİYET MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaretinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah’tan size sabır diliyorum. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyorsunuz. Benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir.”



