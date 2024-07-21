Iğdır Emniyet Müdürü'nden belediyenin işten çıkardığı işçilere ziyaret: 'Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü baskı...'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 16:11

Güncelleme: 21.07.2024 - 16:12

Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçinin oturma eylemi yaptığı belediye binası önüne gelerek işçilerle sohbet edip “Sağduyulu olun" çağrısı yaptı.

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin oturma eylemi 3'üncü gününde belediye önünde devam ediyor.

Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, işçilerin eylem yaptığı belediye binası önüne gelerek işçilerle konuştu.

"BASKIYI BERTARAF EDERİZ"

Sakarya, şunları söyledi:

"Öncelikle bu kutsal günlerde Muharrem Ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız işlem olmasaydı. Sizden bir ricam bu haklı hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü baskı emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah’tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir."