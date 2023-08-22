İstenmeyen müdüre 'tebrik' ziyareti: AKP'li vekil gizledi, Milli Eğitim Müdürlüğü kaldırdı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:52

Karaman'da Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa cinsel istismar davası kapsamında hakkında soruşturma açılan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Başta CHP olmak üzere ildeki çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin Sultanoğlu'na karşı eylemleri sürerken tepki çeken müdüre AKP'den ise "tebrik" ziyareti geldi.

Ziyareti yapan isim de AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı oldu. Ancak AKP'li vekil ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmadı.

Tepki çeken ziyaret, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşımı da bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı. Bu









CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları, Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa cinsel istismar davasında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki göstererek, istifasını istemişti. CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolu Başkanı Şükran Güzel Zent, ‘demokrasi nöbetine’ başlayacaklarını açıklamıştı.

