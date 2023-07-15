İstifa etmişti... Eski MHP'li Başkan Ali Demiray'a cinsel saldırı suçlaması

Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:29

Güncelleme: 15.07.2023 - 09:44

MHP İlçe Başkanlığı’nda çalışan K.A. isimli kadın, kısa bir süre önce görevinden istifa eden İlçe Başkanı Ali Demiray’dan, kendisine “cinsel saldırıda” bulunduğunu iddia ederek 30 Mart tarihinde şikâyetçi olmuştu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da MHP’li Ali Demiray hakkında “Cinsel taciz ve basit cinsel saldırı” suçlarını işlediğini belirterek 22 Mayıs tarihinde iddianame hazırladı. Ardından Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde Demiray hakkında dava açıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre iddianamede K.A. isimli kadının, MHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nda çaycı olarak çalıştığı dönemde, hem parti binasında hem de evinde MHP’li Demiray’ın sözlü ve cinsel saldırısına maruz kaldığını belirttiği ifade edildi. İddianamede K.A. delil olarak sunduğu ses kaydının anlattıklarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

Buna karşın MHP’li Demiray’ın “kendisine iftira atıldığı” şeklindeki savunmasının da K.A. ile aralarında husumet bulunmadığı için “suçtan kurtulmaya yönelik” olduğu ve bu nedenle itibar edilmediği belirtildi.

"'BEN HER TÜRLÜ YIRTARIM’ DEDİ!"

K.A. emniyet ifadesinde ise “Parti binasında Ali Demiray bana ‘kadınlığının hakkını ver. Senin de ihtiyacın olur bazı şeylere. Kafanı dağıtmak istersen beni ara. Güzelsin benim hoşuma gidiyorsun. Fiziğin de güzel…’ dedi” ifadelerini kullandı.

İfadesinde MHP’li Demiray’ın farklı zamanlarda fiziksel cinsel saldırısını sürdürdüğünü anlatan K.A. daha önce yaptığı açıklamada ise “Demiray, ‘bana bir şey olmaz. Ben her türlü yırtarım’ dedi. MHP İl Başkanı ile konuştum ‘gereken neyse yapılacak’ dedi ama bir şey yapılmadı. Psikolojim bozuldu. Günlerdir evden çıkamıyorum. Çalışmadığım için kiramı ödeyemiyorum, geçinemiyorum” demişti.

"BAHÇELİ’NİN EMRİNDEYİM"

Öte yandan Demiray, K.A.’nın şikâyetinden sadece bir gün sonra, 31 Mart tarihinde “Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Teşkilatlarımın ve liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin her daim emrindeyim” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.