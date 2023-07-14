MHP'den 'kız okulları' açıklaması: Zenginliktir

Yayınlanma: 14.07.2023 - 19:55

Güncelleme: 14.07.2023 - 19:58

Katıldığı bir televizyon programında karma eğitimin kaldırılması yönündeki tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlayan ve "kız okulları" kurmanın, kız çocuklarının okula gitme oranını arttıracak bir çözüm olabileceğini savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) destek geldi.

Haber7'ye değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” diye konuştu.

“Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz” ifadelerii kullanan Yıldız, “kız okullarının laikliğe zarar vereceği” düşüncesinin ‘cahilce’ olduğunu dile getirdi.

“BİZ BU TERANELERİ ÇOK DİNLEDİK”

Yıldız, “Bunlar laikliği, demokrasiyi bilmiyorlar. İnançlı ve inançsız olmanın ne olduğu bilmiyor. Milletin üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi 'Laiklik elden gidiyor' falan... Biz bu teraneleri çok dinledik. Bizim ülkemizde Anayasa’nın ilk 4 maddesi belli. Bunu da Cumhur İttifakı sıkı sıkıya sahipleniyor. Laiklik öyle tehlikede falan değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin'in 'kız okulları' açıklaması BBP ve HÜDA PAR tarafından da desteklenmişti.