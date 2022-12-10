İsmailağa hocasından pişkin sözler: Küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin

10 Aralık 2022 Cumartesi, 23:32

İsmailağa cemaatine bağlı hocalardan Hüseyin Çevik, YouTube hesabından yaptığı yayında skandal sözlere imza attı.

"TARAFIMIZI İYİ SEÇELİM"

İstismarı aklayan Çevik, olayı da "iftira" olaran nitelendirdi. "Çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin" diyen Çevik, söz konusu yayında şunları söyledi:

"6 yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, '6 yaşında gelin oldu'. Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; sakın ha çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın birgün nokta nokta çocukları diyor, kızınızı gelin zanneder, ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Ya işte bak iftira nasıl biliyor musunuz? Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

YouTube'a bir baktım trendlere, bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş izlenmesi de çok düşük, bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok, bir baktım diğer iftira haberi 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var, Durmadı, durmayacaklar, hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın."

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.