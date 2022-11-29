Meral Akşener hakkında 'FETÖ' soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler... HTS kayıtlarını incelemişler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve Mayıs 2019'da gizlilik kararı verilen 'FETÖ' soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki yıl önce Akşener’in HTS kayıtlarının didik didik incelendiği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; 6 yıl boyunca Meral Akşener’in ifadesine dahi başvurulmazken soruşturma uzatıldıkça uzatıldı.
6 yıldır açık bırakılan soruşturma çerçevesinde Akşener’in 15 Temmuz darbe gecesi bir FETÖ imamıyla Sarıyer’de görüştüğü öne sürüldü. Akşener’in darbe girişimi öncesi ve sonrası tüm HTS kayıtları savcılık tarafından incelemeye alındı. Ayrıca soruşturma çerçevesinde Siirt’te FETÖ’den tutuklu olan bir şahıs ‘itirafçı’ oldu. İddiaya göre bu şahıs Akşener’in darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbeyi ve komuta eden “Yurtta sulh cihanda sulh” konseyiyle irtibatlı olduğunu öne sürdü. Şahsın bu beyanının da soruşturma dosyasına sokulduğu öğrenildi.
Akşener soruşturmasına ilişkin konuşan üst düzey bir yargı mensubu, “Meral Hanım'ın HTS kayıtlarına bakıldı. Ancak bu bayağı önce yapıldı. O süreçte henüz dosyaya herhangi bir tanık/ gizli tanık ifadesi girmemişti” dedi.
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