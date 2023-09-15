İYİ Parti '3. yol ittifakına' açık mı?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

DEVA, Gelecek, Saadet Partisi gibi partilerle “olası bir üçüncü yol işbirliğinde” ana eksenin de İYİ Parti’nin olacağına dikkat çekiliyor. İYİ Parti’nin, “ana eksen” olması halinde DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi gibi partilerle “işbirliğine gidebileceği” ileri sürülüyor. Ayrıca CHP’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili kararını da Akşener’in “nezaketsiz bulduğu” ifade edildi.

‘KAYBETTİRİRSİNİZ TAVRI’

İYİ Parti’nin önceki gün düzenlenen GİK toplantısında alınan karar, siyaset kulislerinde de tartışılmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda 20 GİK üyesinin “açıkça fikirlerini söyledikleri” ve görüş bildiren üyelerin büyük bir çoğunluğunun da “daha önce yapılan ittifaklardan kaynaklı olarak CHP’ye güven duymadıklarını söyledikleri” kaydedildi. Bazı GİK üyelerinin CHP ile yapılan ittifak sürecine ilişkin “İşbirliği yaparak, neden CHP’nin adaylarının kazanmalarını kolaylaştıralım? CHP’de ‘Biz Konya’yı tek başımıza alırız’ kibri var. Bir taraftan da yapılan işbirliğinde ‘Vay bize kaybettiriyorsunuz’ deniliyor. İttifak dahilinde kazanılan belediye başkanlıklarında İYİ Parti gerçekten kazanmış mı oluyor?” ifadelerini kullandıkları da kaydedildi.

CHP’de “İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” denildiğine de işaret eden GİK üyelerinin, bu ifadelere “2019’da kazandık, Türkiye’yi kazanabildik mi? Son 20 küsur yılda sadece bizim teklif ettiğimiz strateji kazanmışken hangi mağlubiyetin faturasını bize çıkarıyorlar?” sözleriyle tepki gösterdikleri de kaydedildi.

‘6 İLÇEYİ VERSİN’

GİK toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “seçimlerde alınacak kararla ilgili kendisine verilmek istenen yetkiyi kabul etmediği” de öğrenildi. Bir GİK üyesinin de toplantıda “CHP bize İstanbul’un altı ilçesini versin, biz ittifak yapalım” önerisine de diğer üyeler tarafından “Bunlar bizi yarı yolda bırakır” itirazının geldiği belirtildi.