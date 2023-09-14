İYİ Partili Kavuncu'dan 'İBB başkan adaylığı' sorusuna cevap

Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:16

Güncelleme: 14.09.2023 - 17:16

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin Sakarya il teşkilatını ziyaret etti.

Burada yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiğini belirtmesi üzerine Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

"Partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim. Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız."