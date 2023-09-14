İYİ Partili Kavuncu'dan 'İBB başkan adaylığı' sorusuna cevap

İYİ Partili Buğra Kavuncu, isminin İBB başkan adayları arasında geçtiğine ilişkin bir soru üzerine “Partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim” dedi.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:16
İYİ Partili Kavuncu'dan 'İBB başkan adaylığı' sorusuna cevap
Abone Ol google-news

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin Sakarya il teşkilatını ziyaret etti. 

Burada yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin  isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiğini belirtmesi üzerine Kavuncu şu ifadeleri kullandı: 

"Partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim. Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız."


Player Alanı
Buğra Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanı İyi Parti yerel seçim ibb adaylık

İlgili Haberler

İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'ittifak' açıklaması: 'Bedeli ne olursa olsun...'

İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'ittifak' açıklaması: 'Bedeli ne olursa olsun...'
Ahat Andican'ın istifasının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken paylaşım

Ahat Andican'ın istifasının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken paylaşım
Millet İttifakı ses veriyor! İYİ Partili Buğra Kavuncu: 'Sandıklardan ayrılmıyoruz'

Millet İttifakı ses veriyor! İYİ Partili Buğra Kavuncu: 'Sandıklardan ayrılmıyoruz'

En Çok Okunan Haberler