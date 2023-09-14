İYİ Parti 'CHP ile yolları ayırdı'... Meral Akşener: Kendi başımıza yol yürüyeceğiz

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanan genel idare kurulu (GİK) toplantısından “yerel seçimlere 81 ilde partinin kendi adaylarıyla katılma” kararı çıktı.

GİK yönetimi, yerel seçimler ile ilgili partinin çekirdek yönetim kadrosu olan başkanlık divanına “yetki” verirken GİK üyelerinin çoğunluğunun Akşener’e, “AKP’nin alternatifi CHP değil, biziz. Seçimlere ayrı adaylarla girmeliyiz. Biz, rüştünü ispat eden bir partiyiz. AKP’nin tek alternatifi biz olduğumuz için AKP’nin kalesi olan Erzurum’da da İYİ Parti seçimi kazanabilecek yeterliliğe sahip. İYİ Parti’nin güçlü insan kaynağı var. Bu kaynağı kullanarak, kendi adaylarımızı belirleyebiliriz” şeklinde görüşlerini bildirdikleri, Akşener’in de “Kendi başımıza yol yürüyeceğiz. Son sözü ise millet söyler. Bizim hedefimiz ise 2028’de iktidar olmak” dediği de kaydedildi.

‘ADAYLARIMIZ HAZIR’

Öte yandan Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili yetkililer, “Aday olmaları halinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a da mı destek vermeyeceksiniz? Ankara ve İstanbul’da da mı kendi adaylarınızla seçime gireceksiniz” sorusuna, “Ankara ve İstanbul için de adaylarımız hazır” yanıtını verdi.

İYİ Partili yetkililer, “Ankara ve İstanbul için adaylarının kim olacağı” sorusuna ise “henüz partinin yetkili kurullarında bir değerlendirme yapılmadığı” gerekçesiyle yanıt vermedi.