İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti

İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:13
İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti
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İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sâdakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


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