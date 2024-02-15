İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti
İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık görevinden istifa etti.
İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kocacık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Göz Atın
“Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sâdakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Meral Akşener’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- CMXXIV'i izleyen kişi izlenimlerini paylaştı
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!