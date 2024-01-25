İYİ Parti'den istifa etmişti... Taylan Yıldız, İstanbul için bağımsız aday olduğunu açıkladı!

İYİ Parti’den istifa eden Dr. Taylan Yıldız, yerel seçimde İstanbul için bağımsız aday olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:50
İYİ Parti'den istifa etmişti... Taylan Yıldız, İstanbul için bağımsız aday olduğunu açıkladı!
Abone Ol google-news

İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, ancak 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

"Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım. Yarınını Seç" sloganıyla adaylığını duyuran Yıldız, sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu.

Yıldız paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için neden aday olduğunu anlattı.


31 Mart haberleri aday haberleri Belediye başkanı haberleri İstanbul haberleri İyi Parti haberleri Taylan Yıldız haberleri

İlgili Haberler

Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu

Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu
Erkan Baş'tan, Barış Atay'ın İBB adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

Erkan Baş'tan, Barış Atay'ın İBB adaylığı iddialarına ilişkin açıklama
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AKP'nin adayı Kurum'a sert yanıt: Dinlemeye tahammülleri yok

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AKP'nin adayı Kurum'a sert yanıt: Dinlemeye tahammülleri yok

En Çok Okunan Haberler