İYİ Parti'den istifa etmişti... Taylan Yıldız, İstanbul için bağımsız aday olduğunu açıkladı!
İYİ Parti’den istifa eden Dr. Taylan Yıldız, yerel seçimde İstanbul için bağımsız aday olduğunu duyurdu.
İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, ancak 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinden istifa eden Dr. Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.
"Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım. Yarınını Seç" sloganıyla adaylığını duyuran Yıldız, sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu.
Yıldız paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul için neden aday olduğunu anlattı.
Senin İçin Bağımsız— Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) January 25, 2024
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım#YarınınıSeç pic.twitter.com/DuEXhGWKpT
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