İYİ Parti, adliyenin önünde lokma döktürdü: 'Adaletin ruhuna...'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:19

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:19

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yapılan protestolar sonrası tutuklanan gençler için, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Furkan Tuna, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan adliye önünde lokma dağıtarak, basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yapılan protestolarda çok sayıda gencin tutuklandığını, İstanbul’da 25 tutuklu gencin, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak ve delillerin toplandığı gözetilerek tahliyelerine karar verildiğini ifade etti.