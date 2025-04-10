İYİ Parti, adliyenin önünde lokma döktürdü: 'Adaletin ruhuna...'
İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, Ekrem İmamoğlu’na destek protestoları sonrası tutuklanan gençler için adliye önünde lokma dağıtarak adalet çağrısı yaptı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yapılan protestolar sonrası tutuklanan gençler için, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Furkan Tuna, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan adliye önünde lokma dağıtarak, basın açıklaması yaptı.
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yapılan protestolarda çok sayıda gencin tutuklandığını, İstanbul’da 25 tutuklu gencin, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak ve delillerin toplandığı gözetilerek tahliyelerine karar verildiğini ifade etti.
Etiketler: #İyi Parti #İzmir #Adliye
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- Yandaş medya milli oyuncuyu hedef gösterdi!
- CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!