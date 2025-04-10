CHP Muğla İl Başkanı, tutuklu öğrenciler için adliye önünde nöbete başladı!

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, tutuklu bulunan öğrenciler için Muğla Adalet Sarayı önünde, adalet ve demokrasi nöbeti başlattı. Balcı, "Onlar hak ettiği özgürlüğe kavuşana kadar biz bu nöbetimizee devam edeceğiz" dedi.

CHP Muğla İl Başkanı, tutuklu öğrenciler için adliye önünde nöbete başladı!
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ANKA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:46

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için Muğla Adalet Sarayı önünde nöbet başlattı.

Balcı'ya bazı partililer ve yurttaşlar da destek verdi.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Nöbetini sürdüren Zekican Balcı, şöyle konuştu:

"Anayasal haklarını kullandıkları için şu an da cezaevinde olan 296 kardeşimiz için şu anda biz de demokrasi ve adalet nöbetindeyiz Muğla Adalet sarayı önünde bu genç kardeşlerimiz için adalet istiyoruz. Onlar hak ettiği özgürlüğe kavuşana kadar biz bu nöbetimize devam edeceğiz. Bu demokrasi ateşini ülkeye hep beraber yayacağız birleşe birleşe kazanacağız. Genç kardeşlerimize özgürlük istiyoruz."


Etiketler: #Adalet Nöbeti #öğrenci #tutuklanma #muğla

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